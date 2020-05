COVID 19, Priorité des Nations Unies au Sénégal

Dakar, 8 mai 2020 – Dans la lutte contre le COVID-19, le Système des Nations Unies au Sénégal (SNU) joue sa partition, en sa qualité de premier partenaire au développement du Sénégal. Ainsi, son Plan de préparation et de réponse au COVID-19 a été présenté au Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, avec la participation virtuelle des représentants des différentes entités de l’ONU au Sénégal.

Le Plan de préparation et de réponse au COVID-19 du SNU au Sénégal, a été élaboré en rapport au contexte et aux besoins du Sénégal, notamment en appuyant les priorités identifiées par le Gouvernement dans le Plan de réponse national au COVID-19. En outre, conformément aux recommandations du Secrétaire général Antonio Guterres et à la réponse globale de l’ONU à l’échelle mondiale, il tient compte des trois priorités mondiales de l’ONU, que sont la suppression du virus pour le contrôle de la pandémie ; la sauvegarde de vies et des moyens de subsistance et la construction de l’après COVID-19.

Il a également été développé pour donner suite à la publication par l’OMS du Plan stratégique de préparation et de riposte au COVID-19 et s’appuie sur les lignes directrices de la planification des équipes-pays des Nations Unies et des partenaires, publiées le 12 février 2020 par l’OMS.

Au cours de la réunion réalisée sous un format de télé conférence, le Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a salué l’action remarquable du système des Nations Unies au Sénégal et l’exemplarité de sa collaboration avec le Gouvernement. Il a aussi rappelé l’engagement de l’Etat du Sénégal à contenir et vaincre le COVID-19, en collaboration avec tous les partenaires techniques

L’appui sur le plan sanitaire étant sans conteste un des volets majeurs de la réponse ; c’est le volet sur lequel Dr Lucile Imboua, Représentante de l’OMS au Sénégal est revenue, en particulier les défis qui restent à être relevés, notamment la surveillance épidémiologique, la communication de risque et la mobilisation de ressource.

Amadou Hott n’a pas manqué, de remercier et de féliciter toutes les agences du système des Nations Unies au Sénégal, en particulier l’OMS, pour son remarquable appui depuis le début de cette crise.

Cette réunion a été l’occasion pour la Coordonnatrice Résidente a.i, de rappeler que seule une réponse multi-sectorielle permettra de vaincre le COVID-19 et de mieux préparer l’avenir. En cela, l’expertise du Système des Nations Unies au Sénégal, notamment dans la coordination et la planification, reste un atout essentiel de la collaboration avec le Sénégal, dans la lutte contre le Coronavirus.