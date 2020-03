Mme Mame Bousso Samb du Sénégal, Actrice privilégiée, Présidente d’honneur du Forum des Éducatrices Africaines (FAWE), fait le bilan des 25 ans après la conférence de Beijing.

Dakar le 7 mars 2020. – Cette année, la journée internationale de la femme est marquée par les 25 ans après Beijing. C’est l’occasion pour tous les acteurs et témoins de cette importante rencontre de faire le bilan. Ainsi, le Centre d’Information des Nations Unies de Dakar est allé à la rencontre de Madame Mame Bousso Samb qui a participé activement aux travaux de la Conférence de Beijing. Elle a dirigé le pôle focal de l’éducation de base et de la parité au moment de cette conférence. C’est une voix autorisée qui parle des avancées et des goulots d’étranglement depuis Beijing.

Faut -il rappeler que Mme Mame Bousso Samb est membre fondatrice du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF). Aujourd’hui elle est Présidente d’honneur du Forum des Éducatrices Africaines (FAWE).

Suivez son interview en visionnant la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=6o9hE-83jTs