Les amoureux de la nature au Technopole de Dakar pour célébrer la seconde édition de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs (JMOM).

Dakar le 15 Octobre. – « Protégez les oiseaux : soyez la solution à la pollution plastique » ; c’est le thème choisi cette année pour célébrer la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs, le 12 octobre 2019 à la Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine communément appelée Technopole (deuxième édition).

La Direction des Parcs Nationaux, point focal de la convention sur les espèces migratrices et de l’Accord sur la Conservation des Oiseaux d’eau migrateurs Afrique-Eurasie (AEWA), en collaboration avec la Direction des Aires Marines Protégées ; l’Association Nature Communauté et Développement (NCD) ; le Centre d’information des Nations Unies (CINU) à Dakar et tous les défenseurs de l’Environnement se sont regroupés au Technopole pour réfléchir sur l’impact négatif de la pollution plastique sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

Le choix du Technopole n’est pas fortuit car il est érigé en Réserve Naturelle Urbaine depuis mars 2019 par décret N°2019/748 du 29 mars 2019. Selon le Colonel Babacar YOUM, Directeur Adjoint des Parcs Nationaux, représentant le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), la journée constitue un moment d’évaluation des actions menées durant l’année. C’est une bonne opportunité pour les acteurs d’échanger sur les bonnes pratiques pour la préservation de l’Environnement. En plus, c’est des moments de sensibilisation pour le grand public et avoir de nouveaux adhérents à la cause noble de protection de l’Environnement. C’est une journée qui est célébrée deux fois dans l’année. (au mois de mai et d’octobre) ; c’est ce qui fait sa particularité.

L’oiseau appelé la barge à queue noire est le parrain de la journée. Le Docteur Moussa Séga DIOP, a décrit de manière exhaustive cet oiseau ; ce qui a permis au public de faire plus amples connaissances avec l’espèce.

Quant au Colonel Seydina Issa Sylla, ancien Directeur des Parcs Nationaux à la retraite, a fait un brillant exposé sur la migration des oiseaux et les solutions pour la pollution plastique. La solution préconisée est principalement la sensibilisation des populations sur les effets néfastes du plastique sur l’environnement. Il est impératif d’appliquer la loi dans toute sa rigueur pour limiter la prolifération du plastique dans nos villes et campagnes. La loi est votée mais les décrets d’application tardent à sortir ; ce qui limite considérablement son efficacité.