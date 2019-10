Les étudiants de l’Institut de Management accompagnés de leurs encadreurs découvrent le Centre d’Information des Nations Unies à Dakar.

Dakar le 27 Septembre.- Les étudiants de l’Institut de Management et leur encadreur ont effectué une visite guidée au Centre d’Information des Nations Unies à Dakar le 26 septembre 2019. Le Knowledge Management Assistant (KMA) a profité de l’occasion pour présenter aux étudiants le Département de la Communication Globale (DCG) créée avec la réforme de l’ONU et le CINU. Il a fait un exposé sur les missions du Département ; et les immenses ressources documentaires et communicationnelles dont il dispose.

Les étudiants en relations internationales ont reçu chacun la charte de l’ONU. Ils ont bien apprécié l’exposé fait sur l’ONU et les immenses possibilités qu’offrent l’Organisation en termes de ressources documentaires et digitales. Ceux qui font la communication ont reçu le plan de communication du Système des Nations Unies au Sénégal de 2007 à 2011. Les étudiants ont fait des échanges fructueux sur l’importance de l’ONU dans la coopération multilatérale. Ils ont également mis en exergue le rôle important de la communication sur toutes ses formes pour faire connaitre les Nations Unies aux peuples. Pour atteindre la cible jeune, les étudiants ont recommandé vivement l’utilisation des réseaux sociaux.

Enfin, cette expérience mérite d’être renouvelée très souvent pour permettre aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement de l’ONU. En plus cette rencontre n’est que le début d’une longue collaboration que nous souhaitons riche et fructueuse.

Stéphane Ndionne, Professeur en relations internationales, encadreur des étudiants, a souligné l’importance de cette sortie pédagogique dans la formation des étudiants de l’Institut de Management. D’autres projets éducatifs peuvent être développés entre les deux institutions.