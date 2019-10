Un restaurant pas comme les autres s’ouvre à Dakar pour accueillir les jeunes porteurs de projet au Sénégal

Dakar, le 13 septembre 2019 – C’est au Centre d’Information des Nations Unies de Dakar (CINU Dakar) que le petit déjeuner de presse de lancement du partenariat entre NuWorld et le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement au Sénégal (PNUD Sénégal) a eu lieu. Djibril Diallo, Président de ARDN, Amata Diabaté, Représentante résidente du PNUD et André Ramos, Fondateur de NuWorld ont échangé avec les journalistes présents.

André Ramos est à l’origine d’un concept novateur au Sénégal : un restaurant intelligent conçu pour accélérer la croissance et le succès des entreprises grâce à une gamme de supports, ressources et services. Cet espace dénommé Dream Sports Lounge and Business Incubator, dont il est le propriétaire est à la fois un lieu de travail et de divertissement. Pour cet Afro descendant Américain, Fondateur de NuWorld, vivant à Atlanta, la création d’entreprises en Afrique, en Amérique du Sud et dans la Caraïbe repose sur sa foi profonde en la capacité des jeunes Africains à entreprendre chez eux. Cette conviction est aussi partagée par Djibril Diallo. Le Président de ARDN est à l’origine de l’initiative « Pathway to solutions » qui travaille à l’atteinte des 17 objectifs de développement durable (ODD). Pour lui, le partenariat NuWorld – ARDN permet le développement d’entreprises durables et responsables crées par des jeunes et des femmes. Le PNUD qui met en œuvre la vulgarisation des ODD « est un partenaire privilégié du Sénégal » a dit Amata Diabaté. « Ce qui fait qu’il adhère et accompagne l’idée d’André Ramos a ajouté la Représentante résidente du PNUD.

Le Dream Sports Lounge and Business Incubator, situé au rondpoint de Ngor sera une plateforme qui contribuera de manière originale créer des emplois au Sénégal.