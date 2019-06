Le Centre d’Information des Nations Unies de Dakar (CINU Dakar), fer de lance de la sensibilisation à l’Albinisme

Dakar, 13 juin 2019 – Depuis l’instauration de la Journée de Sensibilisation à l’Albinisme, en 2015, chaque année, le 13 juin est devenu une date incontournable pour le CINU Dakar qu’il faut absolument marquer par l’organisation d’activités rappelant la situation des personnes atteintes d’Albinisme et les efforts à faire pour une amélioration sensible de leurs conditions de vie. Cette année, le CINU Dakar n’a pas dérogé à cette règle qu’il s’est fixé.



« Toujours debout et fort », « la tête haute » ! Ce thème de l’édition 2019 de la Journée de Sensibilisation à l’Albinisme me convient tout à fait, a dit Maah Koudia Keïta, Présidente de l’Association « Care Albinos » et icône du CINU Dakar pour lequel elle a accepté de réaliser une série de portraits. Pour elle, il faut adopter une démarche positive, loin des clichés « misérabilistes ». La jeune femme, présente à la journée organisée par son association et l’Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS) en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, l’OSIWA (Open Society Initiative for West Africa), la LISCA (Ligue Sénégalaise contre le Cancer), l’ONG française NOW, le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (HCDH/BRAO) estime qu’il ne faut pas, par ailleurs, cesser de « déconstruire les mythes sur les personnes atteintes d’Albinisme ».

C’est dans la salle commune au HCDH/BRAO et au CINU que face à la presse, la Directrice de l’Action Sociale du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, a fait l’état des lieux de la prise en charge de l’Albinisme au Sénégal. Pour Coumba Wade, les autorités accordent une plus grande attention à cette affection. Du reste, elle a promis que le Ministère redoublera d’efforts. Quant au Président de l’ANAS, il a présenté les grandes lignes du mémorandum défendu par son association. Mouhamadou Bamba Diop a révélé qu’il est inspiré par le plan d’action international sur l’albinisme. Ce mémorandum demande notamment la mise en œuvre d’un plan spécifique dédié aux personnes vivant avec l’albinisme au Sénégal.

Les associations avaient convié leurs membres et leurs familles à cette journée au cours de laquelle petits et grands ont assisté à des représentations théâtrales et à des prestations musicales, le tout dans une belle atmosphère de fête.