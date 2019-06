Dakar, 12 juin – L’Ecole Supérieure de Journalisme, des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom) organise les 12 et 13 juin 2019 à Dakar la deuxième édition des « Journées Professionnelles de la Communication » (J-Procom).

Ces Journées, qui ont pour but de promouvoir la pratique et l’enseignement de la communication, offrent aux acteurs du secteur un cadre d’échange qui regroupe les enseignants chercheurs, les professionnels de la communication, les jeunes diplômés, les étudiants, les chefs d’entreprises et les organisations internationales.

Le thème principal retenu pour cette deuxième édition est : « la communication au XXIème siècle ». Il a été choisi au vu des grands bouleversements observés dans le secteur de la communication avec l’apparition de nouvelles plateformes et de nouvelles manières de faire, rendues possibles par les technologies dites disruptives.

Ce thème central a été décliné en plusieurs sous thèmes qui ont fait l’objet de différents panels, dont un de « haut niveau », à l’hôtel Radisson dont la modération a été confiée à Minielle Baro, du Centre d’Information des Nations Unies (CINU Dakar). Directeurs et responsables de la communication, chefs et cadres d’entreprises ont discuté des défis autour du rôle et de la place de la communication dans une organisation au XXIème siècle.

Aujourd’hui, alors que la communication digitale est intégrée dans les grandes organisations, les participants ont insisté sur la nécessité d’élaborer de bonnes stratégies de communication. C’est l’avis de Cheikh Thiam ancien Directeur Général de la société éditrice du quotidien national du Sénégal, « le Soleil » et actuel Directeur Général du cabinet Sedar Business Group, spécialisé dans l’intelligence économique, l’information économique et financière et l’accompagnement stratégique des entreprises. Ce point de vue a été largement partagé par Dieynaba Bathily, forte d’une expérience professionnelle en Afrique du Sud, au Kenya et actuellement Directrice de la communication institutionnelle et des relations publiques du bureau, à Dakar, d’« Expresso », une Entreprise de téléphonie Africaine. Autre question largement débattue : la communication des grandes organisations en situation d’accélération des processus sociaux, ou les réactions à chaud, la production d’infox ainsi que la posture défiante du récepteur qui viennent s’ajouter aux pesanteurs traditionnelles. Dans ce contexte les intervenants ont insisté la gestion du temps. Elle est essentielle et la rapidité de réaction n’exclue pas la réflexion dira en substance Ernesto Hanne, Directeur du département de la stratégie digitale au sein de l’agence de publicité « Caractère Sénégal ».