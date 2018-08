Le Centre d’Information des Nations Unies à la rencontre des futurs professionnels de la communication et des medias

Dakar, 23 juillet 2018 – Dans le cadre de ses activités de formation et d’information, l’équipe du Centre des Nations Unies de Dakar (CINU Dakar) a dispensé un cours sur les techniques d’interview à l’Institut de Management et de Communication (IMC) à Dakar. Le focus a été fait sur l’ONU, source d’information fiable.

C’est dans une salle d’environ 25 étudiants que le cours sur les techniques d’interview dirigé par Sada Kane, journaliste renommé, que l’officier de l’information au CINU a présenté les outils d’information de l’ONU. En effet, le CINU de Dakar publie régulièrement des communiqués et met à la disposition des medias des contenus photos, video et audio qu’il convenait de faire connaitre aux étudiants. Ces derniers ont relevé par ailleurs que les sites de l’ONU et du système des Nations Unies pouvaient constituer une base de données intéressante à exploiter dans le cadre de la préparation à l’interview.

La communication du CINU a été enrichie par l’intervention de Dame Babou, journaliste établi à New – York, correspondant du groupe de presse privée « SUD ». Il a indiqué aux étudiants les « fautes » à ne pas commettre et a insisté sur la qualité de la préparation qui précède l’interview en s’informant à la bonne source.