Journée internationale des casques bleus : Hommage au courage et au sacrifice des soldats de la paix

Dakar, le 29 mai 2018 Le Musée des Forces Armées situé au cœur de Dakar a accueilli la célébration de la Journée Internationale des Casques Bleus. Une cérémonie organisée en partenariat avec le Centre d’Information des Nations Unies (CINU Dakar) afin de rendre hommage à ces soldats de la paix.

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs au son du clairon qui entonne la sonnerie aux morts, c’est sous une tente aux couleurs du Sénégal qu’une dizaine d’ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique ainsi que des généraux et officiers de l’armée, de la gendarmerie et des hautes personnalités de la police du Sénégal se sont retrouvés afin d’honorer les Casques Bleus.

C’est avec en arrière-plan une photo du casque bleu sénégalais, le Capitaine Mbaye Diagne célèbre pour être « le plus grand héros qui ait jamais servi l’Organisation des Nations Unies » que différentes personnalités de l’ONU et du Sénégal ont été invitées à prendre la parole.

Profitant de cette occasion et de la présence de sa veuve dans l’assemblée, le Général Cheikh Wade, représentant le Chef d’Etat-major des Armées (CEMGA), n’a pas hésité à citer l’exemple de courage qu’est le Capitaine Diagne pour toutes les futures générations de casques bleus. Tué à Kigali le 31 mai 1994 lors du génocide Rwandais, il avait réussi à « sauver plus de 1000 personnes ». Son sacrifice fait écho à la « noblesse de l’engagement » de tous les casques bleus, a – t – il tenu à rappeler.

Damian Cardona, Directeur du Centre d’Information des Nations Unies de Dakar, a, à son tour témoigné de son respect à ces soldats tombés. Une minute de silence a été observée à sa demande en la mémoire des quatre casques bleus sénégalais morts en 2017 lors de missions de maintien de la paix : le sergent-chef Abdoulaye Tamba, les sergents Henri Dione, Macodé Guèye et le gendarme Waly Marone.

Le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, avait pour sa part à travers un message lu par la Représentante Spéciale Adjointe des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Ruby Sandhu-Rojon, tenu à « rendre hommage aux plus de 3 700 Casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime. »

Le Colonel Jean Paul Ntap, Directeur des Archives et du Patrimoine Historique des Armées (DAPH) a de son côté souligné l’importance de la coopération dans l’organisation de cette journée mais aussi toute la symbolique derrière ce moment qui représente autant pour le Sénégal que pour les Nations Unies dans « leur devoir de mémoire »