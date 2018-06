Journée Internationale de Commémoration des Victimes de l’Esclavage et de la Traite Transatlantique des Esclaves : Banjul se souvient

Banjul, 21 mai 2018 – Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de Commémoration des Victimes de l’Esclavage et de la Traite Transatlantique des Esclaves, le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC Dakar) a organisé une exposition suivie d’un panel de discussion à la Faculté de Droit de l’Université de Banjul, capitale de la Gambie.

Le but de l’exposition était de sensibiliser sur les dangers du racisme et des préjugés d’aujourd’hui mais aussi de préserver la mémoire des victimes de l’esclavage à travers 27 tableaux de personnalités afro-descendantes qui ont eu à marquer leur époque, de l’astronaute Mae Carol Jemison à la musicienne Aretha Franklin ou encore du sociologue William Edward Burghardt Du Bois à Nelson Mandela et Barack Obama.

Des vidéos du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres et du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, parlant de la journée de commémoration des victimes de l’esclavage ont également été diffusées lors de l’évènement. Plusieurs personnalités dont S.E. Patricia Alsup, Ambassadeur des États-Unis en Gambie, Damian Cardona, Directeur de l’UNIC Dakar, la Représentante du Chef de Mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Gambie, Mme Fumiko Nagano et également le Professeur Aboubacar Abdullah Sengore, Doyen de l’Université de Gambie ont pris la parole au cours du vernissage.

L’exposition a été suivie d’un panel de discussion. Celui – ci a été l’occasion pour les Professeurs d’Université et M. Hassoum Ceesay, historien gambien en même temps conservateur du musée national de mettre en lumière des questions liées à la traite des esclaves, au colonialisme, aux droits de l’homme, aux migrations et à l’esclavage moderne.