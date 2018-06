Simulation des travaux du Conseil de Sécurité de l’ONU au Centre d’Information des Nations Unies de Dakar.

Dakar le 31 mai 2018. – Les élèves du Collège Bilingue de Dakar ont organisé, le 31 mai 2018, une simulation des travaux du Conseil de Sécurité de l’ONU en présence de M. Damian Cardona ONSES, Directeur du CINU et M. Laurent Bonardi, Proviseur – Cité scolaire internationale ; des enseignants encadreurs et de quelques parents d’élèves.

Damian Cardona ONSES, prononçant le mot de bienvenu, a profité de l’occasion pour attirer l’attention des élèves sur le rôle important joué par le Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de l’organisation et sur la gestion de la paix dans le monde. Il a exhorté les élèves à organiser de manière fréquente ce genre d’exercice qui leur permette de mieux comprendre les rouages de l’ONU. Il a également souligné la valeur hautement pédagogique de l’exercice. Le CINU est prêt à vous accompagner dans la limite de ses moyens et de ses possibilités techniques a-t-il déclaré ,

Les élèves ont fait des déclarations de politiques générales très pertinentes des pays qu’ils représentaient. Ils ont harmonisé leur position jusqu’à aboutir à une résolution finale qui a clôturé la séance.

Faudrait – il rappeler que la simulation d’un organe de l’ONU est un exercice où les élèves représentent les pays et défendent leurs points de vue diplomatique devant les organes de l’ONU. Cet exercice est un jeu de rôle très instructif qui peut susciter des vocations pour les élèves. Ils se donnent Rendez-vous pour l’année prochaine avec une simulation plus élargie et représentative.