Dakar le 30 avril 2018.- La célébration de la Journée internationale du Livre et du Droit

d’auteur a servi de prétexte au Directeur du CINU, Damian Cardonas ONSES, pour délivrer aux Chefs d’établissement scolaire un diplôme de reconnaissance pour les honorer de l’exemplarité du partenariat entre le CINU et ces derniers durant une quinzaine d’années. La cérémonie officielle s’est déroulée le lundi 23 avril à la Salle « Capitaine Mbaye DIAGNE » au CINU en présence de Son Excellence Dr. Mathias Harebamungu, Ambassadeur du Rwanda au Sénégal.

Son Excellence a partagé sa riche expérience en tant qu’enseignant de formation avec ses collègues. Il a exercé à tous les ordres d’enseignement du primaire au supérieur. Par ailleurs, il a été Ministre de l’Education de son pays avant d’embrasser la carrière de diplomate.

Le Directeur du CINU, Damian Cardonas ONSES, après avoir souhaité la bienvenue aux Directeurs, Proviseurs et Principaux des lycées et collèges, a magnifié la qualité exemplaire de la coopération vieille d’une quinzaine d’années entre le CINU et les lycées et collèges de Dakar. M. ONSES a attiré l’attention des responsables des établissements scolaires, sur le rôle important qu’ils jouent dans la réussite des programmes d’éducation du CINU. Il a invité les enseignants à exprimer leur besoin à travers la création d’un groupe de travail chargé de réfléchir et de proposer des recommandations pour améliorer le contenu du programme

Profitant de cette tribune importante, il a lancé officiellement le programme « L’ONU à l’Ecole – L’Ecole à l’ONU », qui regroupe cinq grands axes :

Le programme : « les Mercredis du CINU » ; Les expositions thématiques ; Le Model United Nations (MUN) ; Les campagnes UN4U ; Les conférences dans les Universités.

Il a informé l’assistance du projet d’organisation d’un Model United Nations (MUN) en 2019. Le projet est dans la phase de réflexion pour ma mise en œuvre. Damian Cardonas ONSES, a sollicité l’appui des responsables académiques pour la réalisation de cet important projet. Il a souligné le caractère hautement pédagogique du Model United Nations qui est organisé fréquemment dans les pays du Nord. Il a souhaité vivement que la jeunesse sénégalaise bénéficie de cet important outil très instructif.

Faut-il rappeler que le Programme « L’ONU à L’Ecole – L’Ecole à l’ONU » est une initiative du Directeur du CINU. L’objectif visé est d’améliorer qualitativement et quantitativement les programmes d’éducation du CINU destinés aux écoles sénégalaises.

Les enseignants, ont visité les deux expositions thématiques intitulées respectivement : « les génocides du XXe siècle » et « l’héritage des afro-descendants ». Les expositions ont reçu un accueil favorable auprès des enseignants qui souhaiteraient en faire bénéficier leurs élèves.