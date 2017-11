Journée des Nations Unies 2017: le sport au service des objectifs de développement durable.

Dakar, le 31 octobre 2017.- Cette année la célébration de la Journée des Nations Unies est marquée par l’organisation d’un tournoi de football opposant 4 équipes le 28 octobre 2017 au terrain de l’hôtel King Fadh Palace : le Système des Nations Unies, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Ministère des sports et enfin le Ministère de la Justice.

Le tournoi est riche en couleurs des Objectifs de développement durable (ODD). Les joueurs étaient habillés aux couleurs des ODD ; des flyers sur les ODD distribués au public. Les équipes se sont rivalisées d’ardeur et d’engagement dans une ambiance récréative.

Ce tournoi de football a permis, pendant deux heures d’horloge, aux sportifs de faire la promotion des dix-sept objectifs de développement durable. L’équipe du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais a battu celle du Système des Nations Unies par 4 buts à 2.

Faudrait-il rappeler que cet agenda 2030 composé de dix-sept objectifs de développement durable (ODD) a été adopté par les Etats membres de l’ONU en septembre 2015 à New York. Remplaçant les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000 par l’ONU, les ODD ont la particularité d’être universel et de tenir compte des trois dimensions du développement durable : sociale, économique et environnementale.