Traite des personnes : le Sénégal confronté à la réalité du phénomène.

Le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a procédé au lancement du rapport annuel 2017 sur la traite des personnes, le 3 Août 2017, dans les locaux du Centre d’Information des Nations Unies de Dakar (CINU).

A cet effet, une conférence de presse conjointe, organisée par l’ONUDC et la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, a fait l’état des lieux du phénomène au niveau national et sous régional. Selon Chantal Lacroix, Représentante régionale adjointe de l’ONUDC, la traite des personnes se présente sous plusieurs formes au Sénégal. Les plus connues sont : l’exploitation par la mendicité, la prostitution forcée et le travail domestique des sénégalaises dans les pays du Maghreb. Le phénomène touche particulièrement les couches les plus vulnérables. Il est particulièrement visible au Sénégal à travers la mendicité.

Selon M. Mody Ndiaye, Secrétaire permanent de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes : « la caractérisation du contexte sous régional très sensible aux chocs exogènes est une preuve évidente que le phénomène de la traite y trouve un vivier fertile à son développement »

Le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, a mené des actions efficaces et concrètes pour faire face au phénomène. Parmi les actions entreprises par les autorités on peut citer : le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic d’êtres humains – le renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans la lutte – la dynamisation de la coopération sous régionale et enfin l’opération de retrait des enfants dans la rue initiée tout récemment par les autorités.

Sur le plan mondial, le rapport note que plus de 2,5 millions de personnes sont victimes de la traite. La majorité est constituée de femmes confrontées au problème récurrent de l’exploitation sexuelle. C’est un véritable fléau mondial.