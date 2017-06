En amont de la conférence mondiale des Nations – Unies sur les océans : Les journalistes au CINU pour une session d’information.

Dakar, 23mai 2017 – Des journalistes et des étudiants en journalisme ont participé au Centre d’Information des Nations – Unies de Dakar (CINU) à une vidéo conférence entre Dakar – New – York et Paris sur la prochaine conférence sur les océans et de l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD 14) qui se tiendra à New – York du 5 au 8 juin 2017.

Cette conférence entre dans le cadre d’un processus de suivi et d’un dispositif de promotion des partenariats de l’Objectif de Développement Durable 14. Elle appelle à l’action, au dialogue et à des engagements volontaires. L’idée qui la sous – tend étant : « Un océan en bonne santé = une planète en bonne santé »

Les journalistes et les élèves des écoles de journalisme ont montré de l’intérêt face à la thématique de la conférence. Les interrogations spécifiques au Sénégal, pays côtier, ont porté sur la protection des océans et la prévention de la surpêche et de la pollution, les risques liés à l’exploitation des gisements pétroliers sur l’environnement marin et enfin interroge un journaliste : « pourquoi avoir attendu deux ans après le lancement des ODD pour tenir cette conférence ? ».

La discussion a permis d’obtenir des informations auprès des personnes en charge de la communication à New – York et de leur collègue de l’UNESCO en charge de l’aspect scientifique à Paris. Le site web de la conférence leur a été communiqué :

https://oceanconference.un.org