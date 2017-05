Conférence sur les Océans (Nations Unies, New York du 5-9 Juin 2017)

Dakar le 9 mai 2017.- La réalisation des objectifs de développement durable passe par un partenariat mondial revitalisé et consolidé réunissant les gouvernements, la société civile, le secteur privé, le Système des Nations Unies et d’autres parties prenantes.

C’est ainsi que l’Organisation des Nations Unies a invité la communauté internationale à une conférence internationale pour appuyer la mise en œuvre de l’objectif 14 des objectifs de développement durable.

Pour avoir de plus amples informations sur cette importante rencontre qui aura lieu du 5 au 9 Juin 2017 à New York, cliquez sur le lien suivant : https://oceanconference.un.org