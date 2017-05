Commémoration du Génocide au Rwanda : des élèves visitent l’exposition permanente du Centre d’Information des Nations – Unies.

Dakar, 20 avril 2017 – Le Centre d’Information des Nations Unies a accueilli les élèves du Complexe Académique Dakar-Edu qui ont visité, dans ses locaux des Almadies, une exposition sur le génocide rwandais. Ces derniers ont ainsi découvert une série de tableaux riches en connaissances relatant les signes annonciateurs du génocide et les crimes : le rejet de l’autre, la responsabilité des gouvernants et des milices et les conséquences des actes perpétrés dont les pires furent les massacres, les mutilations et les viols collectifs. Durant le génocide au Rwanda, en 1994, près d’un million de personnes ont trouvé la mort.

Les élèves ont démontré leur l’intérêt pour l’exposition en affichant une parfaite écoute afin de retenir l’essentiel des explications qui leur ont été données.

Après la visite de l’exposition leur professeur a attiré l’attention en s’interrogeant sur les sanctions infligées aux coupables de ce génocide. A cela, Amadou Gueye, documentaliste au CINU, a fait savoir que le tribunal spécial pour le Rwanda d’Arusha (TPIR) créé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, a permis de juger les personnes responsables d’actes de génocide commis au Rwanda.

L’exposition terminée, les élèves ont suivi une présentation sur les Nations – Unies dans la salle Capitaine Mbaye Diagne du nom du casque bleu sénégalais, tué au Rwanda en 1994, au cours du génocide après avoir sauvé la vie à près d’un millier de personnes.