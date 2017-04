« Le Sénégal un pays qui marche par les femmes » où la femme « plus value de développement ».

Dakar, 30 mars 2017 – Le Centre d’Information des Nations Unies (CINU Dakar) en collaboration avec plusieurs entités de l’ONU au Sénégal dont ONU Femmes, le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH/BRAO) et l’UNESCO, a organisé dans ses locaux la projection du documentaire de Chérif Ahmet Tidiane Diop « Le Sénégal un pays qui marche par les femmes ». La projection du film, suivie d’un débat public marque la fin des activités initiées depuis le 08 mars, journée internationale de la femme par l’ONU et ses partenaires. Le débat instauré avec les invités a été animé par Chérif Cheikh Ahmet Tidiane Diop, réalisateur du documentaire, Fatou Kiné Camara, juriste, enseignante à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Serigne Mor Mbaye psychologue clinicien, Directeur du Centre de Guidance Infantile et Familiale.

Le documentaire révèle des femmes de valeur, invisibles et inconnues de la sphère des femmes travailleuses malgré l’énergie dépensée chaque jour pour le bien être de leur famille. Il retrace des parcours de femmes issues de tous les milieux, les laisse s’exprimer sur leur vision de la société contemporaine et leur perception sur les mutations en cours. Pour Chérif Cheikh Ahmet Tidiane, sa production documentaire se devait d’être de qualité en rendant compte fidèlement d’une réalité. Fatou Kiné Camara a attiré l’attention du public sur le témoignage d’une femme de ménage filmée dans le documentaire. Celle-ci, ayant reçu une décoration pour services rendus a déclaré : « j’aime mon travail, je le fais bien mais je ne savais pas qu’on faisait attention à ce que je faisais ».

Le débat a porté surtout sur la place de la femme dans société, sur le leadership féminin qui prend son envol et sur les difficultés causées par le passage du régime matriarcal, en vigueur dans la société traditionnelle en régime patriarcal. Serigne Mor Mbaye a estimé que « les femmes ont la possibilité de réinventer un nouveau monde que les hommes n’ont pas ».

Ce programme « Ciné ONU » a pu se faire grâce à un partenariat avec la société de production EvenProd, qui a bien voulu céder les droits de diffusion sans contrepartie.