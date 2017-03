Lancement du rapport de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants au Centre d’Information des Nations Unies de Dakar

Dakar, 02 mars 2017 – Pierre Lapaque, Représentant Regional de l’Office des Nations contre la Drogue et le Crime en Afrique de l’Ouest et du Centre (UNODC) a procédé, au lancement des Rapports annuels de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). La conférence de presse s’est déroulée dans la salle de conférence « Capitaine Mbaye Diagne » du Centre d’information des Nations Unies (CINU) à Dakar. Une trentaine de médias locaux et internationaux ont couvert la présentation du Représentant Régional de l’ UNODC.

Ce dernier a livré les éléments saillants du rapport qui fait un focus sur les femmes qui représentent le tiers des consommateurs de drogue ainsi que les recommandations de l’OICS aux Etats. Beaucoup de questions ont été posées par la presse sur les tendances globales, les mesures prises par les gouvernements, la cartographie de la consommation des drogues, notamment de la sous-région ouest-africaine.

Rapport à retrouver sur : http://www.unis.unvienna.org/unis/protected/2017/AR_2016_F.pdf