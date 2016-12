Débat sur les Objectifs de Développement Durable à la 2STV pour préparer la Journée des Nations Unies au Sénégal.

Dakar – 10 novembre 2016. – En prélude à la célébration de la Journée des Nations Unies-édition 2016, le Système des Nations Unies au Sénégal a organisé un débat portant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) à la 2STV.

Le débat était animé par le Journaliste Cheikh DIABY, qui avait comme invités : le Dr Suwadu Sakho JIMBIRA, de l’Initiative, Prospective Agricole et Rurale (IPAR) ; Mr Aboubacar BEYE, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et Mr Mayacine CAMARA, du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) du Sénégal pour parler des Objectifs de Développement Durable.

