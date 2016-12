Lancement du rapport 2016 de la CNUCED sur le développement économique de l’Afrique

Dakar, Le 22 juillet 2016 – La Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) en partenariat avec le Centre d’Information des Nations Unies (CINU Dakar), a procédé au lancement du rapport 2016 sur le développement économique en Afrique hier. Pour l’occasion une conférence de

presse a été donnée par Bineswaree BOLAKY, Chargée des affaires économiques à la division Afrique de la CNUCED en présence d’une vingtaine de journalistes.

Analysant le rapport, Mme BOLAKY a présenté les principaux aspects des problèmes de développement du continent Africain et soulignée le fait que « les pays africains doivent faire recours à la dette interne et externe pour leur développement économique durable et renforcer les capacités locales pour une bonne gestion de la dette ».