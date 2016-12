Journée internationale Nelson Mandela : les jeunes madibadistes rendent hommage à Mandela trois jours durant.

Dakar 19 Juillet 2016. – L’Ambassade d’Afrique du Sud au Sénégal, en partenariat avec le Centre d’Information des Nations Unies de Dakar (CINU), le Bureau régional de l’UNESCO à Dakar, le village des arts de Dakar, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), l’Université Cheikh Anta Diop, le Conseil National de lutte contre le Sida et le mouvement des jeunes madibadistes, a organisé une série d’activités pour rendre hommage à Nelson Mandela les 15, 16 et 18 juillet 2016.

Durant trois jours, le campus de l’Université Cheikh Anta Diop a vécu au rythme d’activités de sensibilisation des étudiants sur l’héritage légué par Nelson Mandela à la communauté internationale.

Dès le vendredi 15 juillet 2016, les jeunes madibadistes ont organisé une séance de don de sang et une stratégie avancée de dépistage du VIH/SIDA avec l’appui du Conseil National de lutte contre le Sida (CNLS) et du Centre National de Transfusion sanguine au campus universitaire. Cette séance est suivie d’un vernissage de l’exposition sur Nelson Mandela à la bibliothèque Universitaire. Laquelle exposition durera 15 jours pour permettre au plus grand nombre d’étudiants de la visiter. Les artistes sénégalais ont tenu à rendre hommage à ce grand africain au parcours exceptionnel à travers leurs œuvres.

Le samedi 16 juillet, dans le sillage de la célébration de la Journée, une projection d’un documentaire sur Nelson Mandela suivie d’un panel de haut niveau sur le thème « Promouvoir la paix et prévenir le radicalisme et l’extrémisme » est organisée à la faculté des sciences juridiques et économiques de l’UCAD. Le prétexte est de donner en exemple pour la jeunesse africaine surtout estudiantine dont parmi eux les leaders de demain, le leadership de Nelson Mandela. Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Afrique du Sud au Sénégal a demandé à la jeunesse estudiantine de s’approprier l’œuvre de Mandela qui n’appartient plus à l’Afrique du Sud uniquement mais à toute la communauté internationale. C’est pour cette raison que l’ONU a retenu, dans une résolution de l’Assemblée Générale, la date du 18 juillet comme Journée internationale Nelson Mandela.

Le Lundi 18 juillet, les jeunes madibadistes et tous les partenaires se sont donné rendez-vous à l’île de Gorée pour la cérémonie officielle. Les autorités municipales ont accueilli les jeunes étudiants pour la cérémonie de plantation de l’arbre de la paix dans la place mythique appelée « Place des droits de l’Homme » chargée de symbole et d’histoire. Le maire, prenant la parole, a souligné l’importance du choix de Gorée compte tenu de son rôle dans l’histoire ; mais surtout de ses similitudes et ressemblances avec Robert Island où Mandela a été incarcéré. Il est même question de jumeler les deux localités. En plus, l’île de Gorée était le cadre des négociations entre les leaders de l’ANC et les autorités sud-africaines pour mettre fin à l’apartheid.

Son Excellence a magnifié la coopération entre les deux gouvernements. Il a également remercié les autorités municipales pour leur engagement pour Madiba. Il a particulièrement rendu un vibrant hommage aux étudiants qui se sont mobilisés pour la cérémonie officielle ; mais également pour les 67 minutes de campagne de nettoiement de l’île. C’est la période critique des examens de fin d’années ; malgré tout ils ont marqué de leur présence la célébration de la Journée Nelson Mandela.

