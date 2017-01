Forum cine – CINU « Non Assistance » où la tragique traversée de la Méditerranée

Dakar, 29 novembre 2016 – Le Centre d’Information des Nations Unies de Dakar a reçu des experts qui ont débattu sur le thème « Solidarité Internationale : où en est la question palestinienne ?».

La conférence a été modérée par le professeur Boubacar Diop Buuba du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). Les débats ont été animé par Charles Sanches enseignant à l’UFR de droit et de sciences politiques de Saint Louis, Falilou Kane Conseiller Diplomatique du Président de l’Assemblée Nationale, ancien Ambassadeur du Sénégal auprès de la mission permanente aux Nations Unies, Safwat Ibraghith Ambassadeur de Palestine au Sénégal, juriste et Diamar Diome représentant du Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal. Ont ensuite participé au débat Oumar Seck Ambassadeur du Sénégal au Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) et Khadijah Diallo spécialiste de la Banque Islamique de Développement (BID) chargée des projets de développement et de solidarité en Palestine.

Cette année dans son message, le Secrétaire Général des Nations Unies a souligné que l’Organisation « ainsi que ses partenaires du Quator, les Etats-Unis, la Fédération de Russie, et l’Union Européenne restent déterminés à œuvrer avec les principales parties prenantes, notamment les pays de la région, pour donner suite aux recommandations formulés dans le rapport du Quator ».

Les débats ont mis en exergue, l’historique de la situation de la Palestine de 1922 à 1947 caractérisé par la première résolution sur la question Palestinienne suivi de plusieurs autres résolutions. Cent trente-cinq (135) pays ont reconnu l’Etat palestinien depuis le 15 novembre 1988 à Alger et l’Etat a acquis aussi le rang d’observateur au sein des Nations Unies.

Il a été rappelé que le Sénégal a eu le privilège de présider le Comité et a reçu la première ambassade de la Palestine en Afrique.

Safwat Ibraghith l’ambassadeur de la Palestine, s’est dit confiant de « voir bientôt son peuple libéré de l’occupation israélienne ». Il a mentionné par ailleurs, que la communauté internationale « devrait s’impliquer encore plus pour rappeler à Israël ses devoirs pour en finir avec l’occupation des terres palestiniennes